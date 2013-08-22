Минкульт признал незаконным строительство возле Софии (документ)

Министерство культуры после внеплановой проверки признало строительство на улице О. Гончара 17-23 незаконным.

Об этом сообщил народный депутат Виктор Янукович-мл. на своей странице в Faccebook.

"Впервые от Министерства культуры пришел четкий и понятный ответ на мой запрос. Я просил выяснить, является ли законным строительство на улице О. Гончара 17-23, в районе Софии Киевской. В результате, Министерство инициировало внеплановую проверку, которая все-таки выявила нарушения Закона “Об охране культурного наследия”.", - написал Янукович.

"Застройщики не получили необходимого разрешения для своего проекта. Пока речь идет только о финансовых санкциях, но я считаю, что одного штрафа недостаточно", - добавил депутат.

К своему посту Янукович приложил фотокопию ответа Минкульта на депутатский запрос.