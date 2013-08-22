Киевляне собрали подписи в защиту Зверинецкого урочища

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Жители Печерска собрали более 1000 подписей под обращением к главе КГГА А. Попову и секретарю Киевского городского совета Г. Гереге с требованием запретить скандальное строительство элитного дома по адресу Подвысоцкого 4в, сообщает kiev4you.org.

Согласно требованиям «Устава территориальной общины города Киева» это позволит внести в Киевсовет предложение об отмене решения №169/7506 от 6 февраля 2012 года, на основании которого «Спецжитлофонду» был передан проблемный земельный участок.

Жители близлежащих домов и активисты ряда общественных организаций уже больше месяца противодействуют вырубке деревьев реликтового Зверинецкого урочища. По заверениям активистов, предприятие «Спецжитлофонд», незаконно получившее данный участок под предлогом строительства жилья для медработников, планирует коммерческую реализацию «соцжилья» на Печерске по рыночной цене.

«Чиновники и депутаты обязаны услышать позицию киевлян. Мы устали терпеть уничтожение последних зеленых оазисов столицы и превращение его в каменные джунгли. Если городское руководство действительно намерено строить доступное жилье, то делать это нужно на пригодных для этого участках. И уж точно не в самом центре города», - подчеркнул один из инициаторов сбора подписей Владимир Бондарь .

Как сообщалось ранее, в июле местные жители сорвали церемонию торжественной закладки капсулы 24-этажной элитной новостройки с участием председателя КГГА Александра Попова.