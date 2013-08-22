Столичная власть взялась за повышение энергоэффективности образовательных учреждений

Реализация «Городского энергетического плана до 2016 года» позволит Киеву решить одну из основных задач Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, а именно: повысить энергоэффективность ЖКХ.

Первые шаги по внедрению этого плана уже подтвердили результативность заложенных в нем подходов, сообщил журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко после совместного заседания КГГА и Комитета по экономическим реформам, посвященного обеспечению энергетической независимости.

«Сокращение энергопотребления, повышение эффективности использования энергии и внедрение ее альтернативных источников - это основные задачи, которые ставит перед нами Президент Украины Виктор Янукович в сфере модернизации инфраструктуры. Для их реализации по распоряжению главы КГГА Александра Попова был разработан и уже начал действовать «Городской энергетический план до 2016 года». В частности, реализованы пилотные проекты по термосанации детсада № 573 и школы № 233. Эти мероприятия дали возможность этим учреждениям экономить более 40% тепловой энергии», - отметил Анатолий Голубченко и добавил, что комплексная термосанация одной школы позволяет уменьшить расходы бюджетных средств на оплату энергоносителей около 550 тысяч гривен в год.

По словам Анатолия Голубченко, столичные власти сосредоточила основные усилия на повышение энергоэффективности учреждений образования, так как именно в бюджетной сфере наблюдается значительное превышение затрат энергии.

«В этом году в рамках обеспечения энергетической независимости предусматривается проведение в Киеве термосанации 112 учебных заведений, в том числе 41-й школы, 62-х детских садов и 9-ти ПТУ. Введение энергосбережения, которое определено как одна из первоочередных задач в программе Президента «Украина для людей», особенно актуально в сфере образования, ведь таким образом мы не только добиваемся экономии энергоресурсов и бюджетных средств, но и обеспечиваем комфортные условия для учащихся. На следующем этапе мы намерены повысить энергоэффективность учреждений здравоохранения и социальных служб», - отметил первый заместитель председателя КГГА.