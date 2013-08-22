Столичная власть взялась за повышение энергоэффективности образовательных учреждений
Первые шаги уже подтвердили результативность
Реализация «Городского энергетического плана до 2016 года» позволит Киеву решить одну из основных задач Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, а именно: повысить энергоэффективность ЖКХ.
Первые шаги по внедрению этого плана уже подтвердили результативность заложенных в нем подходов, сообщил журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко после совместного заседания КГГА и Комитета по экономическим реформам, посвященного обеспечению энергетической независимости.
«Сокращение энергопотребления, повышение эффективности использования энергии и внедрение ее альтернативных источников - это основные задачи, которые ставит перед нами Президент Украины Виктор Янукович в сфере модернизации инфраструктуры. Для их реализации по распоряжению главы КГГА Александра Попова был разработан и уже начал действовать «Городской энергетический план до 2016 года». В частности, реализованы пилотные проекты по термосанации детсада № 573 и школы № 233. Эти мероприятия дали возможность этим учреждениям экономить более 40% тепловой энергии», - отметил Анатолий Голубченко и добавил, что комплексная термосанация одной школы позволяет уменьшить расходы бюджетных средств на оплату энергоносителей около 550 тысяч гривен в год.
По словам Анатолия Голубченко, столичные власти сосредоточила основные усилия на повышение энергоэффективности учреждений образования, так как именно в бюджетной сфере наблюдается значительное превышение затрат энергии.
«В этом году в рамках обеспечения энергетической независимости предусматривается проведение в Киеве термосанации 112 учебных заведений, в том числе 41-й школы, 62-х детских садов и 9-ти ПТУ. Введение энергосбережения, которое определено как одна из первоочередных задач в программе Президента «Украина для людей», особенно актуально в сфере образования, ведь таким образом мы не только добиваемся экономии энергоресурсов и бюджетных средств, но и обеспечиваем комфортные условия для учащихся. На следующем этапе мы намерены повысить энергоэффективность учреждений здравоохранения и социальных служб», - отметил первый заместитель председателя КГГА.