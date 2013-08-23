КГГА оштрафовали за то, что Кулиничу не вернули должность

Кулинича не восстановили в должности

На Киевскую городскую государственную администрацию наложен штраф в сумме 680 грн за невосстановление Вячеслава Кулинича в должности руководителя «Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость».

Такой ответ народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александр Бригинец получил от Государственной исполнительной службы Украины на свое депутатское обращение относительно неисполнения решения суда, которое было принято в пользу Кулинича, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Бригинец выразил удивление, что «киевская власть готова тратить деньги на штрафы, только бы оттянуть восстановление», и призвал председателя КГГА Александра Попова вмешаться в ситуацию и исполнить решение суда о восстановлении Кулинича в должности руководителя «Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость».

Как сообщал УНИАН, Кулинич был освобожден от должности руководителя «Киевской крепости» летом 2012 года. Кулинич до этого увольнения проработал в «Киевской крепости» около 17 лет.

Кулинич сразу заявил, что считает незаконным приказ Главного управления культуры КГГА (сейчас - Департамент культуры КГГА) о его увольнении. В связи с этим он обжаловал приказ в Окружном административном суде Киева.

Кулинич отмечал, что в приказе, изданном 17 июля 2012 г., речь идет о его увольнении "в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, невыполнением поручений Главного управления культуры". "Хотя все это время они регулярно нам подтверждали премию и только за неделю до этого приказа они вынесли мне выговор за то, что я не пустил комиссию по передаче Башни (№4 - УНИАН) в аренду на территорию музея", - сказал Кулинич. Кроме того, по словам Кулинича, приказ о его увольнении издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел.

В свою очередь начальник Главного управления культуры КГГА Светлана Зорина настаивала на законности увольнения Кулинича с должности директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

14 мая 2013 г. Апелляционный суд Киева своим решением восстановил Кулинича в должности руководителя Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" с выплатой зарплаты за 10 месяцев как за вынужденный прогул.

20 мая Кулинич заявил, что его не пускают на рабочее место по “звонку” из Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

“Я упорно выходил на работу. Когда удавалось попасть, а когда - нет. Там существует электронный ключ. Но однажды этот ключ перестал работать. Одна из сотрудниц мне сказала по телефону, что вы нас простите, пожалуйста, мы вас поддерживаем, но дано указание вас не пускать. Департамент культуры дал указание не пускать меня на рабочее место”, - сказал Кулинич.

По словам восстановленного судом в должности руководителя музея, по телефону он имел разговор с директором Департамента культуры Светланой Зориной, которая сказала, что нужен ее приказ о восстановлении Кулинича в должности.

“Зорина говорит, что вы можете вернуться, только когда будет мой приказ”, - сказал Кулинич.