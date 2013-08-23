Столичная станция метро "Теремки" будет открыта через полтора месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров после проверки хода строительства станции «Теремки» Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена.

«Через полтора месяца жители большого района будут иметь возможность пользоваться этой станцией метро», - сказал Азаров.

Также он подчеркнул, что правительство уделяет значительное внимание реализации крупных инфраструктурных проектов, поскольку для их осуществления привлекается большое количество людей. В этом контексте Азаров проинформировал, что, в частности, на каждого метростроевца приходится 6-7 рабочих в смежных отраслях.

«Реализация крупных инфраструктурных проектов позволяет улучшать жизнь людей. Посмотрите, сколько за последние три года сделано для того, чтобы автомобильное движение освободилось от заторов, от транзитного транспорта», - отметил Азаров.

Премьер-министр подчеркнул, что после введения в эксплуатацию станции «Теремки» метростроевцы сосредоточатся на строительстве новой линии метро в направлении столичного жилого массива Троещина.

«Мы найдем все необходимые финансовые ресурсы, и строительство метро в Киеве будет продолжаться», - сказал Азаров.

Также он проинспектировал тоннель киевского метрополитена, осмотрел новый поезд отечественного производителя и проехал от станции «Ипподром» до станции «Теремки».