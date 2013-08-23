Оппозиция организует в Киеве шествие ко Дню Независимости

Объединенная оппозиция «Батькивщина» завтра в Киеве отметит День Независимости Украины праздничным шествием и митингом в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в 11.00 колонна отправится с Михайловской площади в направлении сквера Шевченко, где возле памятника поэту состоится митинг. В митинге примут участие лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель Центрального штаба «Батькивщины» Александр Турчинов и народные депутаты.

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В областных, городских и районных центрах Украины на центральных площадях также состоятся праздничные митинги.

Как сообщал УНИАН, по случаю 22-й годовщины Независимости Украины лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко даст старт мотопробегу и проедет по Киеву вместе с байкерами, а лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок традиционно будет переплывать Днепр.