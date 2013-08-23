Киевская власть привлекает бизнес к проектам по энергосбережению в школах

Задача повышения энергоэффективности коммунальной сферы в Киеве решается городской властью с использованием различных форм сотрудничества с социально-ответственным бизнесом. В рамках Меморандума, подписанного между КГГА, проектом USAID «Реформа городского теплообеспечения» и ООО «ДТЭК», реализуются проекты по теплосанации зданий и внедрению энергосберегающих технологий в учебных заведениях столицы.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Оксана Добровольская.

«На рабочей встрече с председателем КГГА Александром Поповым директора школ подтвердили, что они готовы к внедрению проектов по энергосбережению. Благодаря сотрудничеству с компанией ДТЕК уже выполнен ряд проектов в Оболонском районе. В этом году мы совместно провели среди киевских учебных заведений конкурс проектов по энергосбережению, и пять школ-победителей получили по 180 тысяч гривен для реализации своих конкурсных предложений», – рассказывает Оксана Добровольская.

Победителями стали школы №№134, 201, 242, лицей международных отношений №51, гимназия №178. Еще шесть учебных заведений получили сертификаты на 20 и 15 тысяч гривен. Эти общеобразовательные учреждения в общей сложности получили 1 миллион гривен. Киевские власти планируют увеличить финансирование разработанных по поручению Президента Украины программ внедрения энергосберегающих технологий в работу коммунальных учреждений и предприятий города.

По словам Оксаны Добровольской, с 1 сентября еще 10 столичных общеобразовательных учреждений присоединятся к проекту «Энергоэффективные школы», что даст им возможность осуществить полный комплекс энергосберегающих мероприятий.

Кроме того, департамент образования уже готовит предложения по реализации политики энергосбережения в 2014 году, которые включают ряд направлений, таких как реконструкция старых учебных заведений, термомодернизация, установка альтернативных источников энергии (тепловые насосы, солнечные батареи).