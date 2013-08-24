В центре Киева в связи с праздником ограничат движение

Станция метро «Майдан Независимости» может быть закрыта на вход и выход

В связи с празднованием 22-й годовщины Независимости Украины в центре Киева будет ограничено движение автотранспорта.

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, во время церемонии возложения цветов возможно временное ограничение движения автомобилей вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому.

Ориентировочно с 12.00 до 14.30 будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения карнавального действа «Всеукраинский парад вышиванок-2013». Мероприятие пройдет по маршруту: ул. Лаврская (от административного здания ГП «Национальный культурно-творческий и художественный комплекс «Художественный арсенал») – площадь Славы – ул. Мазепы – ул. Грушевского – ул. Шелковичная– ул. Институтская – Майдан Незалежности.

Также во время проведения общегосударственных мероприятий станция метро «Майдан Незалежности» может быть закрыта на вход и выход для пассажиров. В этот период станция будет работать лишь как пересадочный узел.

Вместе с тем в ночь на 25 августа работа метрополитена будет продлена на 30 минут.