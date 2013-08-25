Милиция расследует препятствование работе журналистов «5 канала» (видео)

Скриншот видео 5 канал

Милиция проводит расследование относительно препятствования работе съемочной группы «5 канала» на столичном Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, сегодня в 4.20 по спецлинии «102» в милиции поступило сообщение о том, что на Майдане Незалежности неизвестные лица препятствуют проведению видеосъемки журналистам «5 канала».

В 4.35 на место конфликта прибыла следственно-оперативная группа. К милиционерам обратилась гражданка, 1985 года рождения, с сообщением о том, что она является корреспондентом службы новостей «5 канала», и во время съемок сюжета у нее возник конфликт с неизвестным мужчиной, который препятствовал проведению видеосъемки.

На месте выяснилось, что корреспондент вместе с оператором проводили видеосъемку сюжета об уборке Майдана Незалежности. Они зашли на территорию, прилегающую к сцене, которая была ограждена щитами, где в это время проходил демонтаж сцены. Увидев их, охранник, который наблюдал за безопасностью людей во время демонтажа, а также осуществлял охрану техники и оборудования, попросил их покинуть территорию. По словам охранника, на журналистах не было никакой опознавательной символики принадлежности к каким-либо СМИ и они не представились. Поэтому он потребовал, чтобы неизвестные ему люди прекратили его снимать, так как он не давал разрешения на это. Поскольку оператор продолжал снимать, охранник попытался закрыть объектив видеокамеры, тем самым случайно снял солнцезащитную накладку на видеокамеру, которую положил на бордюр. Из-за этого возник конфликт, однако оператор съемку не прекратил, лишь переставил штатив за забор, где уборку проводили коммунальные службы. Именно поэтому охранник сложил штатив и положил его на забор. О том, что эти люди являются журналистами и то, на каком канале работают, он узнал от милиционеров, прибывших по вызову. Во время конфликта материальный ущерб не причинен, телесных повреждений не нанесено, говорится в сообщении.

Корреспондент обратилась с заявлением в Шевченковское районное управление милиции. Следственным отделом Шевченковского РУ материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В милиции призвали граждан: «Уважайте друг друга, какой бы деятельностью вы ни занимались, какую бы должность ни занимали. Уважайте работу и усилия друг друга».