Кинотеатр Киевская Русь вскоре возобновит работу

"Кинотеатр временно приостановил работу. Возобновление работы кинотеатра ожидается 3 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 23 августа, директор кинотеатра «Киевская Русь» Станислав Сытник заявлял о рейдерском захвате кинотеатра.

«Сегодня в 8:00 утра государственные исполнители с руководителем департамента культуры КГГА Светланой Зориной, представителями КП «Киевкинофильм», и представителями правоохранительных органов начали проводить опись имущества кинотеатра «Киевская Русь».

По словам директора, «исполнитель понимает, что имущество кинотеатра общей площадью 7200 кв.м. за один день описать не удастся, поэтому проводит описание избирательно и поспешно, заменяя замки на всех дверях кинотеатра. Работникам кинотеатра запрещают забрать даже свои вещи».

«Мы можем видеть типичную рейдерскую схему захвата коммунального имущества посредством государственных структур. То решение суда, о выселении общества, о котором говорит Зорина, появилось только после пикета сотрудниками кинотеатра КГГА, которые требовали власти прекратить проводить рейдерские захваты столичных кинотеатров», - отметил директор кинотеатра.

Как сообщал УНИАН, коммунальная сеть «Киевкинофильм», по решению Киевсовета от 22 мая с.г., должна расшириться с 8 до 16 кинотеатров. Речь идет о кинотеатрах "Братислава", "Киевская Русь", "Лейпциг", "Ленинград", "Россия", "Флоренция", "Загреб" и кинотеатр "Им.Шевченко".

Депутаты поручили КГГА создать комиссию по кинотеатрах, присоединенных к "Киевкинофильму".