В Киеве горит медуниверситет Богомольца (фото)

Горит университет Богомольца / Фото: А. Браткова, vesti.ua

В Киеве горит помещение университета им. Богомольца.

Как сообщает Вести, над помещением на проспекте Победы, стоит столб дыма. Несмотря на выходной день, в помещении были люди, которые повыбегали на улицу.

Возле университета стоит восемь пожарных машин. Также на месте чрезвычайного происшествия ожидают несколько скорых.

По предварительным данным, здание загорелось из-за короткого замыкания.

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В настоящее время пожарники подогнали высокий пожарный кран с коляской наверху, к нему подвели шланг и так тушат пожар.