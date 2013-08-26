В Киеве горит медуниверситет Богомольца (фото)
16:52, 26 августа 2013Киев
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Короткое замыкание
Горит университет Богомольца / Фото: А. Браткова, vesti.ua
В Киеве горит помещение университета им. Богомольца.
Как сообщает Вести, над помещением на проспекте Победы, стоит столб дыма. Несмотря на выходной день, в помещении были люди, которые повыбегали на улицу.
Возле университета стоит восемь пожарных машин. Также на месте чрезвычайного происшествия ожидают несколько скорых.
По предварительным данным, здание загорелось из-за короткого замыкания.
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В настоящее время пожарники подогнали высокий пожарный кран с коляской наверху, к нему подвели шланг и так тушат пожар.
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