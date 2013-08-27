Киев лидирует по темпам строительства школ и детсадов

Киев является лидером среди регионов по темпам строительства новых школ и детских садов.

Такое мнение высказал журналистам председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, добавив, что «столица намерена удерживать темпы строительства учебных заведений».

«Необходимость столицы в новых школах, конечно, не столь высока, как необходимость в детских садах. Но город растет, поэтому мы работаем на перспективу. Программа Президента «Украина для людей» четко определяет задачи, которое мы обязаны выполнить. А именно - обеспечить каждому ребенкудошкольного возраста место в детском саду. Большое значение глава государства придает строительству новых школ. В этом вопросе, как в вопросе создания мест в детсадах, Киев - бесспорный лидер среди регионов», - отметил Александр Попов.

Глава Киева напомнил, что 1 сентября открывает двери для киевских школьников новый современный сад на жилом массиве Осокорки-Северные - гимназия «Киевская Русь», рассчитанная на 825 учеников. Новое учебное заведение построено с учетом современных требований к организации учебного процесса. В школе есть лингафонные кабинеты, арт-студии, хорошо оборудованные компьютерные классы, спортзал, бассейн.

В Деснянском районе открыта частная Российско-украинская гимназия на 200 учащихся. Таким образом, в столице к новому учебному году будет насчитываться 465 общеобразовательных учебных заведений коммунальной и 45 частной формы собственности.

Также, по словам Александра Попова, город в этом году не прекращалопроведения плановых капитальных ремонтов детских садов и школ. Так, например, обновлена одна из старейших школ Соломенского района - № 121. В учебном заведении заменены окна и двери, отремонтирована крыша, помещения и благоустроена территория. По словам главы КГГА, столичная власть не намерена снижать темпы строительства новых школ и детсадов. В частности, школа на полтысячи детей будет открыта в Печерском районе, на улице Драгомирова, здесь же планируется построить новый детский сад.

Напомним, что реформирование системы образования предусмотрено программой Президента Украины Виктора Януковича, его социальными инициативами, а также программой экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Целью реформ является повышение конкурентоспособности украинского образования, интеграция системы украинского образования в единое европейское образовательное пространство. В частности, предусматривается создание новых государственных стандартов начального, базового и полного среднего образования; введение обязательного дошкольного образования детей дошкольного возраста, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебных заведениях и т.п..

Как сообщалось ранее, за два года в Киеве детсадах создано более семи тысяч дополнительных мест. В этом году в планах столичных властей создание еще около четырех с половиной тысяч мест. В целом по стране в рамках реализации инициативы «Дети - будущее Украины» в этом году должно быть создано 60 тысяч новых мест в дошкольных учебных заведениях.

В частности, за 7 месяцев этого года уже создано 17 тысяч мест. Всего за 2013-2014 год будет создано 100 тысяч мест в детсадах. Продолжается процесс возвращения зданий детсадов, которые используются не по назначению. С 1 января этого года уже возвращено 23 помещения детсадов на более 1,5 тысячи мест. До конца года планируется вернуть еще 39 зданий детских садов, что позволит дополнительно более 3000 мест. Также ко Дню знаний начнут работу 87 учебно-воспитательных комплексов типа детсад-школа, открытых в этом году. Благодаря реконструкции будет открыто еще 185 дошкольных учебных заведений.