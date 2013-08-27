В Киеве разгорелась война между парковщиками и прокуратурой

В Киеве несколько десятков предпринимателей пикетировали Генеральную прокуратуру Украины с требованием вмешаться в ситуацию и прекратить многочисленные попытки рейдерских захватов автостоянок в интересах застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции утверждают, что рейдеры пытаются захватить около 200 автостоянок и площадок для парковки в Киеве «в интересах людей, приближенных к Генпрокуратуре». По словам пикетчиков, захваты происходят "под патронатом" должностных лиц КП «Киевтранспарксервис», который заключает соглашения с предпринимателями-парковщиками на право предоставлять автовладельцам услуги по парковке.

Также митингующие отметили, что, начиная с ноября 2012 года, в столице произошло около десяти попыток захватов автоплощадок, «во время которых от рук боевиков серьезно пострадали несколько человек».

"Гигантское количество наших обращений в любые органам, учитывая суды, СБУ, Администрацию Президента, МВД, ГПУ, не дали никакого результата. Следовательно, сегодня мы вынуждены проводить акции протеста под Генпрокуратурой и Администрацией Президента. Генпрокурор должен вмешаться в ситуацию и прекратить этот правовой произвол", - отметили участники акции. Они подчеркнули, что по имеющейся у них информации, сегодня судьи Хозяйственного суда Киева «получили указания удовлетворить иск столичной прокуратуры относительно расторжения договоров между КП «Киевтранспарксервис» и предпринимателями, которые обслуживают автостоянки города».

"Если наши требования не будут выполнены, мы прибегнем к более решительным мерам", - заверили предприниматели, которые оказывают услуги по парковке.

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В свою очередь в прокуратуре заявляют, что из-за функционирования нелегальных парковок бюджет Киева ежемесячно недополучает почти 17 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на начальника управления прокуратуры Киева Назара Константинова.

По его словам, проверка, проведенная столичной прокуратурой с привлечением контролирующих органов, засвидетельствовала многочисленные нарушения в деятельности субъектов ведения хозяйства, которые работают в сфере предоставления услуг по парковке.

Так, в нарушение условий договоров, заключенных с КП «Киевтранспарксервис» относительно эксплуатации парковочных площадок, коммерческие структуры самовольно увеличивают количество машиномест, а также превышают утвержденный тариф на парковку, подчеркнул Константинов.

Более того, добавил он, некоторые субъекты ведения хозяйства даже после расторжения договоров с коммунальным предприятием продолжают нелегально эксплуатировать парковочные площадки и получать за это плату.

«В целом же, как показали результаты проверки, на территории столицы нелегально или с нарушениями законодательства действуют около 60 парковочных площадок, прибыли от которых (а это почти 17 млн грн ежемесячно) оседают на счетах коммерческих структур, а не направляются на развитие инфраструктуры города», - отметил Константинов.

По его словам, сейчас в судебном порядке будут рассмотрены все нарушения, обнаруженные во время проверок.

«То есть правомерность деятельности, как государственного предприятия, так и частных структур, будет рассматривать суд. И те владельцы нелегальных парковок, которые сегодня прибегают к провокациям и пытаются таким способом подстрекать общественность, собственно, стремятся избежать ответственности», - добавил он.

Константинов также отметил, что ни под давлением провокаций, ни под давлением так называемых защитников нелегальных паркомест прокуратура не намерена отступать от правомерного пути решения сложившейся ситуации.

«Проблема нелегальных парковок никогда не теряет актуальности в столице. И дело не только в том, что таким способом отмываются государственные средства, но и в том, что нелегальные стоянки вблизи парков, детских садов, школ, мест отдыха подвергают опасности детей и взрослых. Поэтому здесь не может быть никаких компромиссов, кроме устранения обнаруженных нарушений», - отметил Константинов.

По данным пресс-службы, прокуратура Киева уже предъявила в суд 17 исков относительно расторжения договоров между КП «Киевтранспарксервис» и субъектов ведения хозяйства, которые эксплуатируют парковочные площадки без надлежащих правовых оснований.