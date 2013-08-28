Киевский фуникулер закроют на ремонт

Киевский фуникулер с 15 сентября на месяц закрывается на ремонт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с целью выполнения капитального ремонта узлов фуникулера его движение будет прекращено с 15 сентября до 15 октября 2013 года.

Так, согласно соответствующему распоряжению КГГА, коммунальному предприятию «Киевпасстранс» поручено осуществить комплекс необходимых работ в указанный срок для дальнейшей надежной эксплуатации киевского фуникулера.

Как напомнили в пресс-службе, фуникулер эксплуатируется с 1905 года. За это время он трижды подвергался коренной реконструкции – в 1928, 1958 и 1984 годах. Ежегодно осенью фуникулер закрывается для проведения ремонтных работ.