В Киеве начинают работу сельскохозяйственные ярмарки

В Киеве 3-7 сентября состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на ярмарках будет реализовываться продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.

В частности, приобрести продукты питания почти из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам:

3 сентября (вторник) в:

- Голосеевском районе на просп. Науки, 88.

4 сентября (среда) в:

- Голосеевском районе на Стратегическом шоссе, 6-8;

- Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10;

- Подольском районе на просп. Правды, 31-35;

- Святошинском районе на ул. Подлесная, 8, а также на углу просп. Победы и бульв. Академика Вернадского и на углу ул. Тулузы и бульв. Роллана;

- Шевченковском районе на ул. Трудовая, 7-А.

5 сентября (четверг) в:

- Голосеевском районе на ул. Новопироговская, 25, ул. Владимирская, 84-86;

- Печерском районе на углу ул. Первомайского и Мечникова.

6 сентября (пятница) в:

- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Дарницком районе на просп. Григоренко, 1/7 (разделительная полоса);

- Деснянском районе на ул. Маршала Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова);

- Днепровском районе на ул. Гродненская, 1/35-5;

- Оболонском районе на ул. Бережанская, 15;

- Печерском районе на углу ул. Первомайского и Мечникова, бульв. Дружбы народов, 8, пер. Виноградный;

- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе на ул. Подлесная, 8, а также на углу просп. Курбаса и бульв. Роллана;

- Соломенском районе на ул. Козицкого и Пулюя, 5;

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, на углу ул. Щусева и Тираспольской, на ул. Якира, 19, ул. Пика, ул. Олеся Гончара, 65-А.

7 сентября (суббота) в:

- Голосеевском районе на ул. Паньковской, 18-20;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого, на просп. Григоренко, 1/7 (разделительная полоса);

- Деснянском районе на ул. Цветаевой (в пределах просп. Маяковского и ул. Закревского);

- Днепровском районе на бульв. Труда, 3-9;

- Оболонском районе на ул. Гавро, 1-9, ул. Бережанской, 15;

- Печерском районе на ул. Заднепровского (в пределах бульв. Леси Украинки и ул. Щорса);

- Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

- Святошинскому районе на ул. Жолудева;

- Соломенском районе на ул. Стадионной (в пределах ул. Урицкого и Богдановской);

- Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-12.

На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, мучные, крупяные изделия, маслю, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных, отмечается в сообщении.