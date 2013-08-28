Столичная власть отбирает помещения детсадов у арендаторов и после ремонта возвращает детям

В сентябре в Киеве откроет свои двери очередной капитально отремонтированный детский сад.

Детсад №373 на улице Мартиросяна в Соломенском районе столицы после капитального ремонта, осуществленного в рамках городской программы восстановления дошкольных учебных заведений, сможет принять дополнительно около сотни киевских детей.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевгоргосадминистрации Оксана Добровольская.

По ее словам, городская власть во исполнение поручений и задач главы государства по модернизации системы образования первоочередное внимание уделяет вопросу создания новых мест в детсадах и улучшению условий в детских дошкольных учреждениях. Так, в детсаду №373 город восстановил целое отдельно стоящее здание, которое ранее было передано в аренду, а затем долгое время использовалось не по назначению. В прошлом году там открыли одну группу.

В нынешнем пришло время капитального ремонта. В частности, отремонтировали фасад, окна заменили на стеклопакеты. Помимо этого благоустроили всю территорию детсада, соорудили новую детскую площадку. В детском саду переоборудованы также прачечная и пищеблок.

«Город не только создает новые места в детских садах. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить киевским детям комфорт, чтобы и вновь построенные, и восстановленные детсады отвечали самым современным требованиям к детским дошкольным заведениям», – отметила Оксана Добровольская.

Напомним, в 2013 году столичная власть намерена обновить и модернизировать в Киеве 27 детсадов – на 7 больше, чем планировалось первоначально. Будет возобновлена работа 80 групп.

«Это означает, что с учетом новых групп в частных учебных заведениях город получит дополнительно 4500 новых мест в детсадах. Учитывая, что очередь в столице составляет примерно 6600 человек, то такие меры – серьезный шаг к ее ликвидации. Вместе со строительством новых детсадов мы возобновляем работу дошкольных учебных заведений, помещения которых эксплуатировались не по назначению, – ремонтируем и возвращаем их детям», – рассказал глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов.

Так, в целом по стране в рамках реализации Социальных инициатив Президента Виктора Януковича «Дети – будущее Украины» в нынешнем году планируется создать 60 тысяч новых мест в дошкольных учебных заведениях. В частности, за 7 месяцев этого года уже создано 17 тысяч. Всего за 2013-2014 год будет создано 100 тысяч мест в детских садах. Продолжается процесс возвращения зданий детсадов, которые используются не по назначению.

С 1 января этого года уже возвращено 23 помещения детсадов на более 1,5 тысячи мест. До конца года планируется вернуть еще 39 зданий детских садов, что даст дополнительно более 3 тысяч мест. Также ко Дню знаний начнут работу 87 учебно-воспитательных комплексов типа детсад-школа, открытых в этом году. Благодаря реконструкции будет открыто еще 185 дошкольных учебных заведений.