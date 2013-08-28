ГАИ просит водителей завтра не парковаться вблизи «Олимпийского»

Столичная Госавтоинспекция просит водителей завтра не парковать автомобили на прилегающих к НСК «Олимпийский» улицах в связи с проведением футбольного матча Чемпионата Лиги Европы между ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Актобе» (Казахстан). Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

В частности, как говорится в сообщении, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", ГАИ обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8-и часов утра не парковать автотранспорт на тротуарах улиц Физкультуры, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Госавтоинспекция советует и водителям, и пешеходам быть внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных.