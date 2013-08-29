Попов поручил разработать программу обновления школ

Председатель Киевгорадминистрации Александр Попов поручил Департаменту образования и науки, молодежи и спорта подготовить в течение десяти дней проект программы школ столицы.

Об этом сообщила в прямом эфире на телеканале «Киев» директор Департамента Оксана Добровольская.

По ее словам, программа, которая станет называться «Обновленная школа», будет содержать перечень аварийных и недостроенных школ города, очередность их капитального ремонта или строительства.

В программу могут быть включены, в частности, школы №127, 140 и т.д. Восстановлением школы №114 в Подольском районе города, закрытой еще несколько лет назад из-за аварийности, столичные власти намерены вплотную заняться в ближайшее время.

«В этом году наша задача – завершить проектную документацию, получить все необходимые разрешения для того, чтобы в следующем году начать капитальный ремонт школы №114», – сказала Добровольская.

Директор Департамента также напомнила, что 500 общеобразовательных школ столицы и 45 частных учебных заведений готовы к новому учебному году. «Я сегодня могу с уверенностью сказать, что все учебные заведения, именно школы, готовы уже принять наших детей, наших прекрасных и замечательных учеников. Особое внимание сегодня уделяется нашим первоклассникам, которые впервые придут в школу. Уделяется особое внимание и пятиклассникам, которые тоже сегодня придут в школу и начнут изучать новые государственные стандарты, внедряющиеся сегодня в образовании, второклассникам, которые станут изучать новые предметы. И к этому мы, учителя, как методически, так и материально-технически должны подготовиться», – отметила Добровольская.

Как сообщалось, в этом году в целом по стране будет введено в эксплуатацию 58 школ, а также завершено строительство отдельных пристроек в 11 общеобразовательных школах. Сегодня ремонтно-профилактические работы проведены в 19,5 тыс. школ, ремонтируются системы отопления в 1,6 тыс. школ и реконструируется более 4,5 тыс. школьных котельных.

На сегодня завершена подготовка всех учебных заведений к новому учебному году, все помещения приведены в надлежащее техническое и санитарное состояние, штаты укомплектованы, а учебная база подготовлена ​​к полноценному преподаванию предметов. Спортзалы и спортивные площадки готовы к проведению занятий и тренировок.