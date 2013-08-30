Киевский зоопарк на два дня сделал бесплатным вход для первоклассников
10:45, 30 августа 2013Киев
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Бесплатным вход будет 31 августа и 1 сентября
31 августа и 1 сентября вход в Киевский зоопарк для первоклассников будет бесплатным.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, специалисты предприятия ознакомят детей с пеликанами, лебедями, слоном Хорасом, жирафами, медведями Потапом и Настей, а также тиграми, львами, анакондами и другими обитателями зоопарка.
Кроме того, в День знаний в зоопарке откроется «Поучительный экоаквариум», который будет учить детей правильно относиться к окружающей среде.
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