Киевский зоопарк на два дня сделал бесплатным вход для первоклассников

31 августа и 1 сентября вход в Киевский зоопарк для первоклассников будет бесплатным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, специалисты предприятия ознакомят детей с пеликанами, лебедями, слоном Хорасом, жирафами, медведями Потапом и Настей, а также тиграми, львами, анакондами и другими обитателями зоопарка.

Кроме того, в День знаний в зоопарке откроется «Поучительный экоаквариум», который будет учить детей правильно относиться к окружающей среде.