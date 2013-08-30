Киевские студенты смогут использовать студенческий билет как проездной

Студенты столичных вузов с сентября смогут использовать студенческий билет со встроенным бесконтактным интерфейсом как льготный проездной в метрополитене, а также в наземном транспорте, в частности, скоростном трамвае.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, услуга по приобретению льготного проездного рассчитана на студентов, которые имеют так называемый гибридный студенческий билет-карточку с двумя чипами, - контактным и бесконтактным.

На контактный чип заносится информация о владельце, правах на льготы и банковская информация. Бесконтактный чип может обеспечивать использование карточки в метрополитене, а также в системах контроля доступа в помещения учебного заведения и общежития или как библиотечного билета.

В настоящее время такую услугу могут получить студенты КПИ, которые имеют так называемый гибридный студенческий билет-карточку.

Студенты других столичных вузов смогут пользоваться новой услугой при наличии у них соответствующих студенческих билетов с бесконтактным интерфейсом и после заключения договора между КП «Киевский метрополитен» и соответствующим учебным заведением на первичную инициализацию таких билетов, а также на поддержку базы данных студентов в актуальном состоянии.

Индивидуальная инициализация билетов проводится на участке обеспечения средствами оплаты проезда КП «Киевский метрополитен» по адресу: проспект Победы, 35, комната 113. После инициализации билета необходимо записать на нем контракт на месяц в любой кассе метрополитена. В дальнейшем срок действия билета продолжается как в кассах метрополитена, так и в автоматах дозаписи бесконтактных карточек, которые установлены в вестибюлях станций, пояснили в КГГА.

По данным КП «Киевский метрополитен», пилотный проект по использованию таких билетов начался в январе 2012 года со студентами НТУ «Киевский политехнический институт». По состоянию на сегодняшний день транспортное дополнение записано на 1 тыс. 869 студенческих билетах. Ежемесячно студенты покупают более 1 тыс. льготных проездных билетов, отмечается в сообщении.