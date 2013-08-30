Коммунистам могут запретить совещания относительно референдума о Таможенном союзе

Фото пресс-службы КПУ

В четверг, 29 августа, Европейская партия Украины зарегистрировала в Окружном административном суде Киева иск, в котором просит запретить Коммунистической партии Украины организовывать и проводить собрания по проведению всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз, сообщает ТСН.

В партии отмечают, что референдум противоречит закону "Об основах внутренней и внешней политики" и заявлению Верховной Рады от 22 февраля 2013 года "О реализации евроинтеграционных стремлений Украины и заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом". Верховная Рада признала европейскую интеграцию государства и членство в ЕС в качестве приоритетного направления внешней политики Украины, говорится в заявлении Европейской партии.

С учетом этого в своем иске Европейская партия Украины просит признать противоправными действия КПУ, а также действия ЦИК по принятию и регистрации сообщения КПУ о проведении всеукраинского референдума.

Напомним, 16 августа в Центральную избирательную комиссию поступило сообщение Коммунистической партии Украины относительно проведения собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума относительно вступления Украины в Таможенный союз. Указанные сборы они намерены провести 8 сентября 2013 года.