Столичные власти решат проблему трудоустройства выпускников ПТУ

Ученики столичных профессионально-технических учебных заведений после окончания обучения могут быть уверены в трудоустройстве. Благодаря внедрению в Киеве новых стандартов при формировании объемов государственного заказа в ПТУ, тесному сотрудничеству учебных заведений и Департамента образования и науки, молодежи и спорта с работодателями проблем с поиском работы у выпускников практически нет. Об этом сообщила заместитель директора Департамента образования и науки Виктория Челомбитько.

«Во исполнение заданий Президента Украины Виктора Януковича, программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» в столице введена система формирования государственного заказа в ПТУ, что дает гарантии трудоустройства выпускников. Эти объемы формируются исключительно на основании двусторонних соглашений между учебными заведениями и предприятиями, организациями и учреждениями. Причем в сделках работодатели отмечают потребность в конкретных работниках, а город, в свою очередь, определяет, какой вклад заказчики должны внести в подготовку ученика. Поэтому работодатель заинтересован, чтобы ПТУ подготовили как можно более квалифицированного работника. И конечно, заинтересованы взять его на работу после обучения», – отметила Виктория Челомбитько.

По ее словам, постоянные трехсторонние контакты между профильными департаментами КГГА, ПТУ и работодателями дают положительный результат. Так, из 5475 выпускников 2012 года, обучавшихся за средства государственного бюджета, по профессии трудоустроено 4539 учащихся (83%), продолжили обучение в высших учебных заведениях – 782 ученика (14,2%), призваны в ряды Вооруженных сил Украины – 35 человек (0,6%), так что общее число трудоустроенных составляет 5356 человек (97,8%).

Напомним, что программа главы государства Виктора Януковича «Украина для людей» предусматривает необходимость наращивания образовательного потенциала Украины. В разработанной Комитетом экономических реформ при Президенте Украины программе «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» отмечается неэффективность мониторинга потребностей рынка труда, отсутствие учета современных потребностей работодателей системой профессионально-технического и высшего образования, несогласованность действий государственных структур при планировании потребности в специалистах. В качестве шагов для преодоления проблемы, предлагается мотивирование работодателей к участию в подготовке учебных программ, согласование с ними образовательных и профессиональных стандартов. Также программой предусмотрено изменение подходов к формированию государственного заказа на подготовку специалистов на основе внедрения прогноза потребностей экономики (региона), переориентация учебных планов на увеличение части практического компонента, масштабное внедрение программ стажировки на производстве.

На сегодня в столичных профессионально-технических учебных заведениях квалифицированных рабочих обучают 168 профессиям, 65% из которых интегрированы и технологически сложны. В 2012-2013 учебном году между профессионально-техническими учебными заведениями и предприятиями-заказчиками кадров заключен 1651 двусторонний договор на подготовку рабочих кадров, охватывающих 100% контингента учащихся, обучающихся конкретным рабочим профессиям. В Киеве совместно с компанией «Хенкель - Баутехник Украина» создан учебно-практический центр отраслевой направленности по внедрению инновационных технологий. В течение следующего года в столице создадут еще четыре новых учебно-практических центра инновационных технологий по отраслевым направлениям, в частности машиностроительной, строительной, легкой промышленности и по профессии сварщик. Кроме того, городские власти грозятся провести существенную модернизацию материально-технической базы учебных заведений путем внедрения инновационных производственных технологий, механизма привлечения инвестиционных программ, а также улучшения социальной защиты выпускников и педагогических работников ПТУ.