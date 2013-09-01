Попов и Табачник открыли гимназию "Киевская Русь" (фото)

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов вместе с министром образования и науки Дмитрием Табачником открыли на жилом массиве «Осокорки Северные» новую гимназию «Киевская Русь» с углубленным изучением истории и культуры славянских народов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы все являемся свидетелями активной застройки жилого массива «Осокорки Северные». Длительное время была нерешенной проблема отсутствия учебных заведений, но сегодня новая гимназия открыла свои двери для юных жителей этого района. 825 учеников одновременно смогут получать здесь знания. А уже через несколько месяцев рядом мы начнем строительство еще одного образовательного заведения – помещение для лицея «Интеллект», – добавил Попов.

Общеобразовательное учебное заведение гимназия «Киевская Русь» рассчитано на 825 учеников (33 класса). Наполняемость классов – 25 учеников. В четырехэтажном здании площадью 3502 кв. м расположены современный пищеблок, актовый зал, несколько спортивных залов, хореографический зал, тренажерный зал и бассейн. В гимназии будут работать три компьютерных класса, лингафонные кабинеты, арт-студии. Предметные кабинеты оборудованы интерактивными комплексами и телевизорами. Отдельно созданы кабинеты кулинарии, ручного труда, студия прикладных искусств, студия музыкальных инструментов, медиацентр и библиотека.

Учеба в гимназии будет организована в режиме «полного дня», что позволит не только развивать учебные умения и навыки, но и гармонично и всесторонне развивать личность ученика. Учебно-воспитательный процесс будет осуществляться на украинском языке. Ученики будут изучать как предметы русский и английский языки. В гимназии будут работать 42 педагога.