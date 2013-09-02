Водители киевских маршруток грозят масштабной забастовкой

В ближайшее время в Киеве с 20 направлений могут исчезнуть маршрутки. Киевские власти не провели конкурс, и в ближайшее время перевозчики могут просто остановиться, поскольку они — вне закона. Они грозят забастовкой.

Киевские власти планируют заменить бусы на этих направлениях своими комфортабельными большими автобусами, пишут «Вести». Правда, пока достаточного количества машин нет. Но и узаконивать частных перевозчиков они не собираются — на конкурс даже не вынесли 24 маршрута. Первый зам департамента транспорта Иван Шпилевой объяснил это тем, что на многие не готовы документы. Сами же перевозчики говорят, что власти их обманули.

«Перевозчик, работающий на маршрутах №442 и №442-Б, подготовил нужные документы, но на конкурс его все равно не допустили, мол, документа не видели. То же самое произошло и с другими. Все недопущенные перевозчики составляют иски и будут подавать в суд, а если не поможет — будут устраивать забастовку, как сделали маршрутчики Киевской области, — рассказал президент Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий.

Напомним, водители пригородных маршруток в знак протеста просто не выехали на маршруты, и в результате тысячи жителей Киевщины не добрались на работу.