Рейтинг лучших школ Киева

Накануне 1 сентября Украинский центр оценивания качества образования традиционно опубликовал отчет о результатах тестирования-2013.

В десятке школ-лидеров оказались государственные учебные заведения — в основном лицеи, гимназии и несколько спецшкол, пишет газета "Вести". Если сравнивать их результаты с прошлогодними, то многим школам удалось удержаться в числе лучших. Например, как и в прошлом году, по украинскому языку и литературе лучший результат у Украинского гуманитарного лицея КНУ им. Т. Шевченко (было 87,14% отличников, сейчас — 91%), а по математике — у Русановского лицея (было — 100%, стало — 95,56%). А вот прошлогоднему лидеру по английскому языку, спецшколе №155, не удалось удержаться на первом месте (теперь там лицей «Интеллект»), и 155-я теперь с «бронзой»: число отличников снизилось с 88,37% до 78,95%. Похожая ситуация и с прошлогодним лидером по истории Украины — Естественно-научным лицеем №145. Он вообще выпал из числа лучших школ по этому предмету: тех, кто сдал тест на 173–200, лишь 18,18% (было 90,91%). Хотя, например, по математике он сохранил свои позиции в топ-10 и даже улучшил результат.

Больше всего тех, кто не дотянул до 124 баллов, — в обычных школах. Количество двоечников там достигает до 38%, а в некоторых случаях — даже 60% (например, так сдали английский в школе №174).

Среди районных лидеров немало частных школ, в основном, по английскому. Например, лицей «Гранд» лидирует по этому предмету в Голосеевском районе, школа «Афины» — в Соломенском, а гимназии «Премьер» и Святошинская — в Святошинском. С одной стороны, это связано с тем, что подготовка в этих школах хорошая. С другой стороны, не последнюю роль играет и малое количество учеников, которые приходят в частных школах на тест (как правило, до 10). Соответственно, провал или успех даже одного ученика может вывести школу либо в лидеры, либо в аутсайдеры. Для сравнения: в Святошинском районе по английскому языку, кроме упомянутых школ, лидирует еще и госгимназия «Академия» с результатом в 57,50%. С одной стороны, ее результат меньше, чем в частных школах, но с другой — на тест по английскому от школы ходило 40 человек.

Среди лидеров-отличников, в основном, государственные лицеи и гимназии, а в аутсайдерах — обычные школы. А вот частники — в отличниках по инглишу, но тесты от них сдают мало учеников.