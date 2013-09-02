Пробки на проспекте Победы осталось терпеть меньше недели

Столичным водителям осталось меньше недели потерпеть пробки на проспекте Победы: уже в эти выходные «Киевавтодор» планирует закончить реконструкцию первого участка.

На реконструкции первого участка проспекта Победы местами еще не доделаны тротуары и велодорожки. А единственное, что еще не закончено в плане дорожного покрытия, — небольшой участок длиной в 100—150 метров на путепроводе над проспектом Палладина. Именно из-за него в августе в этом районе образовывались километровые пробки: стоял не только проспект Победы, но и Окружная дорога, проспект Палладина и прилегающие улицы, пишет «Сегодня».

«Уже залили бетон на арматуру, положим изоляцию и будем укладывать три слоя асфальта. Вскоре начнем укрепление путепровода и установим ограждение», — рассказали рабочие.

«Все работы закончим даже раньше срока: если все будет хорошо, асфальтом уложим уже в эти выходные. Недостающие детали отбойника уже завозят на стройку», — сказал гендиректор «Киевавтодора» Петр Береговой.

Основная причина, почему киевляне радовались реконструкции проспекта — ремонт подземных переходов, который обещали сделать вместе с дорогой. «Ради того, что возле нашего дома починят лестницы переходов, готовы терпеть и пробки, и выхоплые газы», — говорили нам местные жители. Сейчас с подземок уже сняли старую плитку, укрепили лестницы, вовсю белят потолки и стены. «Работы у нас еще на месяц, — рассказали нам рабочие в одном из переходов. — Нужно положить плитку на стены, на пол». «Там еще очень много работы: закончить планируем в сентябре-октябре, а все сдадим к 6 ноября», — говорит Береговой.

После сдачи этого участка дорожники приступят к новому — от метро «Святошин» до «Нивок». «К нему приступим после Нового года, все зависит от финансирования», — говорит Береговой. По его словам, в общем на всем проспекте реконструируют три путепровода: над проспектом Палладина, рядом со станциями метро «Святошино» и «Нивки». «На Святошино будет, как и сейчас, четыре полосы, а на Нивках — вместо четырех станет шесть полос за счет расширения путепровода», — сказал нам чиновник. Основные работы обещают проводить ночью или в выходные, чтобы уменьшить пробки.

Реконструкцию первого участка проспекта Победы оценивают в 100 млн грн. «Работ выполнено уже на 70 млн грн, а профинансировано — всего 15 млн. Работаем в долг», — сказал нам Петр Береговой. Напомним, в первую очередь на проспекте Победы отремонтируют участок длиной в 3,6 км от въезда в Киев до метро «Святошино». Весь проспект, который будут реконструировать в несколько этапов участками по 3—4 км, обещают закончить в 2014 году. Пропускная способность магистрали должна увеличиться с 40 до 100 тысяч авто в час. Общая стоимость реконструкции — 400—450 млн грн.