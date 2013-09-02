В системе «Карточка киевлянина» зарегистрировано 220 тысяч жителей столицы

На конец августа заявки на регистрацию в системе «Карточка киевлянина» и получение социальной карточки подало около 220 тысяч киевлян. Об этом сообщила директор Департамента социальной политики КГГА Татьяна Костюренко.

«На 28 августа специалистами районных управлений труда и социальной защиты в системе «Карточка киевлянина» зарегистрировано 161 437 человек. Еще 57 865 человек зарегистрировали специалисты банка «Крещатик» – партнера проекта. Таким образом, всего на конец августа в системе было зарегистрировано 219 302 человек», – рассказала Татьяна Костюренко.

По ее словам, активно продолжается и выдача карточек киевлянам, зарегистрировавшимся в системе ранее. Так, на конец лета на руки получили социальную карточку около ста тысяч киевлян. При этом Татьяна Костюренко призвала жителей столицы, имеющих право на получение социальной карточки, но еще не реализовавших его, обратится в управления соцзащиты.

«Карточка киевлянина» является для города приоритетным социальным проектом, который мы внедряем в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины и программы главы государства «Украина для людей». Сегодня карточка позволяет приобретать лекарства в сети аптек КП «Фармация» и товары в крупнейших сетях супермаркетов со скидкой, а также является проездным документом в метрополитене. В дальнейшем город будет расширять функционал карточки, предлагая ее владельцам все новые и новые социальные услуги. Поэтому киевлянам, имеющим право в нынешнем году получить карточку – а это 425 тысяч человек (пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы и так далее), – рекомендую не оттягивать с ее получением. Управления соцзащиты готовы обслужить всех», – отметила Татьяна Костюренко.

Напомним, что глава КГГА Александр Попов назвал «Карточку киевлянина» наиболее передовым механизмом социальной защиты граждан. «Я убежден, что сегодня мы работаем над внедрением наиболее передового и наиболее эффективного механизма социальной защиты граждан. И по удобству использования, и по насыщенности социальными льготами социальной «Карточке киевлянина» нет равных», – отметил руководитель Киева. Попов подчеркнул, что «Карточка киевлянина» вобрала в себя новые стандарты социальной защиты, изложенные в социальных инициативах Президента Украины Виктора Януковича и его программе «Украина для людей». В частности, речь идет о скидках на лекарственные препараты, социальной защите пенсионеров, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), многодетных семей и так далее.