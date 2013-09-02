В Киеве в ДТП погибли офицеры "Кобры"

В Киеве в ночь с 1 на 2 сентября 2013 г. в ДТП погибли двое офицеров спецподразделения ГАИ "Кобра". Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор и ведущий программы "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко.

По его словам, руководитель спецподразделения "Кобра" вскоре будет уволен с должности.

"По данным из моих источников, сегодня ночью в Киеве произошла автокатастрофа, в результате которой погибли двое офицеров спецподразделения ГАИ "Кобра". В это время весь личный состав "Кобры" находится на экстренном совещании за закрытыми дверями, которую проводит лично начальник Департамента ГАИ МВД Украины полковник Астапкович. Руководителя спецподразделения "Кобра", по данным из моих источников, вскоре будет уволен с должности. Детали - позже", - написал Шевченко.