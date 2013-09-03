Проспект Комарова на Борщаговке окутало дымом из-за вспыхнувшей машины

Из-за пожара улицу заполнил дым / Фото : Видео пробки

Во вторник около 10 утра в Киеве на проспекте Космонавта Комарова во время движения загорелась темно-синяя "Таврия". Дым начал идти из-под капота. Машину охватили языки пламени.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", водитель пытался самостоятельно потушить пламя, но вначале ему это не удалось. Из-за остановившего авто на проспекте возникла внушительная пробка.

В конце концов огонь удалось погасить из огнетушителя, после чего улицу заполнил дым, и водителям пришлось включить противотуманные фары.