СМИ: В ДТП под Киевом по вине пьяного гаишника погибли двое парней

Виновника ДТП могли уволить из ГАИ задним числом

В то же время из собственных источников Вестей стало известно, что на самом деле в авариии возле Переяслав-Хмельницкого погибли двое ребят, ехавших на мотоцикле, а вот виновником аварии называют сотрудника ГАИ, который, по словам односельчан погибших, был пьян.

По теме: В Киеве в ДТП погибли офицеры "Кобры"

Также стало известно, что его якобы уволили задним числом.

Как сообщал УНИАН, вчера на официальном сайте ГАИ МВД Украины сообщили, что погибшие в авариии возле Переяслав-Хмельницкого не имеют никакого отношения к правоохранительным органам.

"Сообщаем, что 1 сентября текущего года в 23 часа 50 минут, на 52 км автодороги Борисполь-Днепропетровск, вблизи города Переяслав-Хмельницкого Киевской области произошло столкновение автомобиля «Mitsubиshi Galant» и мотоцикла «ИЖ Планета». Вследствие автопроисшествия водитель и пассажир мотоцикла погибли. Следует добавить, что участники ДТП не являются работниками органов внутренних дел Украины. Сейчас идет расследование", - отмечается на сайте.

Напомним, по слухам, в Киеве в ночь с 1 на 2 сентября в автокатастрофе погибли двое офицеров спецподразделения ГАИ "Кобра". Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор и ведущий программы "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко.