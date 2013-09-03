СМИ: В ДТП под Киевом по вине пьяного гаишника погибли двое парней
В ГАИ отрицают, что виновником аварии был их сотрудник
Виновника ДТП могли уволить из ГАИ задним числом
В то же время из собственных источников Вестей стало известно, что на самом деле в авариии возле Переяслав-Хмельницкого погибли двое ребят, ехавших на мотоцикле, а вот виновником аварии называют сотрудника ГАИ, который, по словам односельчан погибших, был пьян.
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Также стало известно, что его якобы уволили задним числом.
Как сообщал УНИАН, вчера на официальном сайте ГАИ МВД Украины сообщили, что погибшие в авариии возле Переяслав-Хмельницкого не имеют никакого отношения к правоохранительным органам.
"Сообщаем, что 1 сентября текущего года в 23 часа 50 минут, на 52 км автодороги Борисполь-Днепропетровск, вблизи города Переяслав-Хмельницкого Киевской области произошло столкновение автомобиля «Mitsubиshi Galant» и мотоцикла «ИЖ Планета». Вследствие автопроисшествия водитель и пассажир мотоцикла погибли. Следует добавить, что участники ДТП не являются работниками органов внутренних дел Украины. Сейчас идет расследование", - отмечается на сайте.
Напомним, по слухам, в Киеве в ночь с 1 на 2 сентября в автокатастрофе погибли двое офицеров спецподразделения ГАИ "Кобра". Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор и ведущий программы "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко.