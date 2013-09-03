Венецианский мост в Гидропарке планируют открыть уже в этом месяце

Ремонтные работы завершены более чем на 90%

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует в этом месяце сдать в эксплуатацию после капремонта Венецианский мост в Гидропарке.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, работы по капитальному ремонту Венецианского моста завершены больше чем на 90%.

Уже отремонтированы опоры, соединения моста с подходами, демонтированы и полностью улажены плиты прогонового строения. Кроме того, выполнены работы по укладке выравнивающего слоя проезжей части, завершается бетонирование тротуаров и гидрофобизация элементов прогонового строения.

В ближайшее время будет обустроено перильное ограждение, внешнее освещение, осуществлена наплавная гидроизоляция, а также устроены подъезды к мосту.

«Объект на 100% обеспечен финансированием. При благоприятных погодных условиях планируем сдать объект в эксплуатацию уже в этом месяце. После завершения работ от старого сооружения останутся лишь арки и стойки, а все остальное – построено заново. По нашим оценкам, конструкция после ремонта должна прослужить больше полувека», – подчеркнул главный инженер «Киевавтодора» Василий Мельниченко.

Как отметили в коммунальной корпорации, во время разборки плит прогонового строения возникли непредвиденные обстоятельства: из-за больших амплитудных колебаний арочной части прогонового строения необходимо было создать дополнительное устройства. Поэтому срок сдачи объекта в эксплуатацию перенесли.