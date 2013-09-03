Прокуратура расследует ДТП с участием офицера "Кобры"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Переяслав-Хмельницкая межрайонная прокуратура начала досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека. Авария произошла на автодороге Борисполь-Днепропетровск недалеко от Переяслав-Хмельницкого.

Как предварительно установлено, около полуночи на собственном автомобиле «Мицубиси Галант» работник спецподразделения ГАИ «Кобра», нарушив Правила дорожного движения, допустил столкновение с мотоциклом ИЖ «Планета». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы, где на следующий день умер.

По данным прокуратуры, сведения об указанном дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые повлекли гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал УНИАН, автор и ведущий программы «Восклицательный знак» на ТВi Артем Шевченко сообщил, что в Киеве в ночь с 1 на 2 сентября в ДТП погибли два офицера спецподразделения ГАИ «Кобра». Позже Госавтоинспекция опровергла факт гибели в ДТП работников спецотряда ГПС "Кобра".

Как сообщили в пресс-службе департамента ГАИ МВД Украины "…1 сентября текущего года в 23:50 на 52 км автодороги Борисполь - Днепропетровск, недалеко от г. Переяслав-Хмельницкий Киевской обл. произошло столкновение автомобиля Mitsubіshi Galant и мотоцикла "ИЖ Планета". В результате автопроисшествия водитель и пассажир мотоцикла погибли». При этом в департаменте ГАИ отмечали, что «участники ДТП не являются работниками органов внутренних дел Украины».