СМИ: Метро получает убытки из-за миллионов "левых" жетонов, а не низких тарифов (видео)

Пока метрополитен жалуется на убыточность, и анонсирует повышение цен на проезд, работники метро зарабатывают на "левых" жетонах огромные суммы денег.

Об этом программе "Деньги" рассказал бывший сотрудник киевского метрополитена, сообщает ТСН.

По его словам, оборот жетонов контролировать практически невозможно, поскольку факт их продажи никак не фиксируется - чеки никто не выдает. Кроме того, подделать жетон тоже довольно легко. "Эмиссию этих жетонов отследить невозможно, так как на жетонах нет ни номера, ни опознавательных знаков" , - говорит экс-сотрудник метро.

Таким образом, пассажиры, ежедневно пользуясь метро, возможно, на самом деле собирают кому-то на частный автомобиль.

Бывший работник КП "Киевский метрополитен" Анатолий рассказал журналистам, как могут происходить оборудки с жетонами.

"В метрополитене в турникетах вмонтированы так называемые фиксированные блоки - это средство, которое учитывает количество пассажиропотока, пройденное, скажем, с утра до закрытия метрополитена. Каждый жетон, который упал , это пройденная единица. Достаточно отключить этот фиксированный блок и количество жетонов, которые опустились в приемник турникета, определить ни практически, ни теоретически невозможно" , - сказал он.

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Ранее в прессе уже появилась информация, что 30 % жетонов вращаются в тени. "Факты утечки жетонов из метрополитена есть. Это поле для коррупции" , - отметил эксперт по вопросам транспортной отрасли Богдан Аганин.

Также возможность подобных финансовых махинаций уже доказали работники одной из станций столичного метро, которые украли более миллиона гривен, целый год подряд извлекая деньги из автоматов для пополнения проездных карточек.

Между тем, в метрополитене годами жалуются на сотни миллионов убытков и говорят о повышении стоимости проезда с двух до четырех гривен. "Ну не две гривны, точно, не две" , - прокомментировал сотрудник Киевского метрополитена.