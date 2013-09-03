В Киеве задержали пару, подозреваемую в кражах из автомобилей

В Киеве правоохранители задержали супругов, которые специализировались на кражах из автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичной милиции.

В частности, как отмечается в сообщении, жители одного из домов, расположенного в Дарницком районе столицы, заметили подозрительную пару - мужчину и женщину, которые поздно вечером бродили между домами и присматривались к припаркованным автомобилям. Люди позвонили в милицию и сообщили об этих двоих.

Работники патрульной службы Дарницкого райуправления, прибыв на место вызова, обнаружили, что мужчина и женщина уже успели совершить кражу из автомобиля. Путем выдавливания бокового стекла они похитили из салона автомобиля марки «Мерседес» магнитолу и GPS-навигатор.

Сейчас проводится проверка на причастность воров к совершению других преступлений на территории столицы.

Данное происшествие занесено в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция этой статьи предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.