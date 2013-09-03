У Попова обещают не повышать цены на хлеб

Цены на социальные сорта хлеба в Киеве останутся низкими. Более того, нынешней осенью киевляне могут рассчитывать на недорогую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевгоргосадминистрации Анатолий Голубченко, передают «Комментарии».

«Столичная власть не намерена повышать цены на социальные сорта хлеба. В стране в нынешнем году собран рекордный урожай зерновых. Мы сумели удержать цены и выполнить свои социальные обязательства в кризисные годы. Сегодня, когда состояние экономики стабилизировалось, тем более нет причин их повышать», - отметил Анатолий Голубченко.

Первый заместитель главы КГГА акцентировал, что своевременные шаги государства по преодолению кризиса позволили властям на местном уровне не только сохранить, но и усилить социальную защиту населения.

«Антикризисные меры, утвержденные на самом высоком государственном уровне, инициированные Президентом реформы в налоговой политике, в области дерегуляции предпринимательства позволили украинской экономике выжить в условиях мирового кризиса. Более того, они создали запас прочности, который помог, в том числе на местном уровне, не только сохранить необходимый уровень социальной защиты населения, но и повысить этот уровень», - сказал Анатолий Голубченко.

По его словам, серьезно способствуют сохранению стабильных приемлемых цен на продукты питания и программы, реализуемые столичной властью. В частности, Анатолий Голубченко напомнил о расширении практики проведения сельхозярмарок в столице, на которых киевляне могут купить дешевые продукты непосредственно у производителей. Помимо того, город активно договаривается с производителями и снабженцами о поставках киевлянам дешевой сельхозпродукции.