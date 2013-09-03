Дешевые лекарства для пенсионеров по «Карточке киевлянина» оказались обманом (видео)

Скидочные цены коммунальных аптек для владельцев «Карточки киевлянина» оказались выше цен в коммерческих аптеках, где нет никаких скидок .

"Карточка киевлянина" стала обманом для получения дополнительных денег из пенсионеров, сообщает ТСН со ссылкой на программу "Деньги".

Напомним, "Карточка киевлянина " была введена столичными властями, чтобы помочь пенсионерам сэкономить - пластиковая карта предусматривает бесплатный проезд и скидки, в частности, и в 42 - х коммунальных аптеках. Сейчас эти карточки получили уже 50 тысяч киевлян.

Однако расследование "Денег" показало, что на самом деле скидок нет .

Киевская пенсионерка София Константиновна решила воспользоваться подарком мэрии и купить себе лекарства от артрита в аптеке коммунального предприятия "Фармация". "Я взяла две пачки по 58,20 грн. И скидка здесь 22%" , - говорит пенсионерка. В соседней коммерческой аптеке те же лекарства без скидок оказались на гривну дешевле.

Попытка пенсионерки разобраться с работниками "льготной" аптеки завершилась ссылкой на центральный офис, в который женщина не решилась ехать из-за больных ног. " Я не понимаю, что это за тайна такая, что заведующий аптекой сам не может ответить?" , - сказала киевлянка.

Руководство КП Фармация, к которому обратились журналисты программы, утверждает, что цены в их сети на 10-40 % ниже рыночных. "Мы себе работаем в уменьшение прибыли, но на благо киевлян " , - сказал один из собеседников программы.

Он заверил, что ситуация, которая произошла на глазах журналистов с лекарствами от артрита - это исключение, а большинство лекарств в коммунальных аптеках все же дешевле лекарств в коммерческих. "Там, ​​где она купила этот препарат, я уверен, что другие лекарственные средства намного дороже, чем в нашем коммунальном предприятии Фармация, где обладатель карточки киевлянина может получить эти лекарства" , - сказал чиновник.

Журналисты взяли чек, по которому женщина скупалась в коммунальной аптеке, и который состоял из 7 наименований. Как оказалось, приобретение этих же лекарств в тех же количествах в "бесскидочной" коммерческой аптеке стоило на 6 гривен дешевле.

Как известно , "карточку киевлянина" должны получить еще 220 тысяч человек.