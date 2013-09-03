Суд признал законной сессию Киеврады и решения по бюджетникам

Киевский апелляционный административный суд подтвердил легитимность работы Киевского городского совета.

Во вторник, 3 сентября, рассмотрев апелляционные жалобы на постановление Окружного административного суда Киева от 9 августа 2013 года, Киевский апелляционный административный суд оставил их без удовлетворения, а постановление Окружного суда - без изменений. Таким образом, вступило в законную силу решение, которым признана компетенция на осуществление полномочий Киевсоветом до избрания нового состава Киевского городского совета на очередных местных выборах.

Напомним, что жалоба на постановление Окружного административного суда Киева от 9 августа 2013 по иску третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора, депутата Киевсовета Юрия Дмитрука, к секретарю горсовета Галине Гереги и Киевсовету о признании наличия у них компетенции (полномочий) как у субъектов властных полномочий было подано столичными горорганизациями ВО «Батькивщина » и партии «Гражданская позиция».

Окружной административный суд решением от 9 августа 2013 года признал компетенцию на осуществление полномочий, предусмотренных Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», у Киевсовета, избранного на внеочередных выборах 25 мая 2008 года, а также у заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги. Суд также решил, что эта компетенция остается до избрания нового состава Киевского городского совета на очередных местных выборах. Это решение было обжаловано оппозицией в Апелляционном суде. По утверждению экспертов, в случае удовлетворения этих жалоб появились бы основания для объявления Киевсовета нелегитимным. Также могли быть признаны незаконными решения, принятые на «социальной» сессии Киевсовета 19 августа.

В этот же день в Окружном административном суде Киева должно было рассматриваться другое дело, касающееся работы Киевсовета. Народные депутаты от «Батькивщины» Юрий Одарченко и Александр Черноволенко в иске к Киевсовету и Галине Гереге требовали признать незаконным и отменить распоряжение Гереги о созыве заседания Киевсовета 19 августа. По мнению истцов, процедура созыва заседания была нарушена. Во вторник, 3 сентября, суд постановил оставить дело без рассмотрения, поскольку получил от истцов ходатайство об отзыве искового заявления.

Таким образом , на сегодня суды подтвердили легитимность Киевского городского совета. Также остаются в силе решения, принятые депутатами 19 августа.

Напомним , что накануне обеспокоенность намерением отдельных политических сил признать незаконными проведение сессии Киевсовета 19 августа и принятых на ней решений выразили столичные профсоюзы. «Политики должны поставить точку в этом вопросе в парламентской сессионном зале , а не за счет простых киевлян. Мы раз призываем народных депутатов вернуться к своим непосредственным обязанностям - добиваться принятия необходимых законов, а не ходить по судам, отменяя решение Киевсовета, принятые в интересах киевлян», - отметил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

В свою очередь эксперты назвали подачи исков «политической ошибкой оппозиции». «Решать политические вопросы за счет избирателя - это политическое самоубийство. Врачи, учителя, другие киевляне, которых может касаться это решение (речь идет о признании заседании 19 августа незаконным , - ред.) , не поймут такого шага «Батькивщины». Если у бюджетников в случае положительного решения суда начнут отбирать уже полученные надбавки, это будет серьезным ударом, так как зарплата у них небольшая, их семьям важна каждая заработанная копейка», - считает президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

На заседании 19 августа Киевсовет принял ряд социальных и хозяйственных решений. В частности, депутаты проголосовали за выделение средств на муниципальные надбавки бюджетникам - учителям, врачам, социальным работникам. Также город выделил деньги безработным киевлянам, которые принимали участие в общественных работах, нашло средства на выполнение проектных работ по строительству метро на Теремки - 2 и на Троещину, на завершение строительства станции метро «Теремки» , работы по реконструкции Почтовой площади и ряда улиц, на приобретение снегоуборочной техники, ремонт магистральных канализационных коллекторов и т.д.