Киевлянам приходится ждать городскую электричку по 40 минут (видео)

08:27, 04 сентября 2013
Киев
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Деньги задолжала столичная горадминистрация

Деньги задолжала столичная горадминистрация

В Киеве железнодорожники, которые отвечают за техническую исправность поездов, запретили возить людей четырем из десяти электропоездов.

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Денег на ремонт железнодорожникам задолжала столичная горадминистрация, - сообщает ТСН.

Городская электричка пользуется бешеным спросом, хотя часто ее приходится ждать 40 мин и надо проявить всю свою ловкость, чтобы втиснуться в переполненный транспорт. Поломанные электрички, которыми нельзя возить людей, железнодорожники поставили в депо.

Ремонтировать технику должны железнодорожники, а платить - городская администрация. Но она с деньгами не торопится и дает в три раза меньше, чем надо, и уже задолжала около 60 млн грн. В том, что из-за неисправности в ремонтное депо загонят все городские электрички, не хотят верить и железнодорожники.

В городской администрации, в июле, когда так же простаивала почти половина электричек, объясняли, что задолжали, потому что этот транспорт не дает прибыли. Найдут ли теперь денег на ремонт, обещали рассказать позже.

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