Здоровым киевлянам назначают лекарства от алкоголизма и атеросклероза

Состояние здоровья зависит не от образа жизни и привычек, еды и прочих факторов, которые, как принято считать, влияют на самочувствие, пишут Вести.

Ваши диагнозы напрямую зависят от того, к какому врачу вы попали. Мы провели эксперимент: корреспондент отправился по трем разным районным поликлиникам и в одну частную клинику с жалобами на периодически возникающую головную боль. Хотя на самом деле наш сотрудник абсолютно здоров (совсем недавно сдавал все анализы), разве что немного недосыпает и иногда реагирует на смену погоды. В результате без каких-либо исследований он получил диагнозы и рецепты, которые в общей сложности тянут на 600 гривен (еще 230 гривен пришлось заплатить за прием в частной клинике).

Эксперты, которым мы отсылали назначение, шокированы. Говорят, в лучшем случае человек просто бы потратил деньги, но в худшем — могли бы возникнуть слабость, аллергия, проблемы с давлением. «Тут всплывают две проблемы. Во-первых, квалификация врачей, которая зачастую оставляет желать лучшего. Ну, а во-вторых — тесное сотрудничество медиков с фармкомпаниями, — говорит член экспертной группы при Минздраве по медреформе Андрей Гук. — Скажу так: среди тех лекарств, которые вам выписали, есть те, чьи дистрибьюторы платят врачам. Но как платят? Схемы связи врачей с фармфирмами стали более завуалированными.

Теперь, говорят, фармфирмы либо платят фиксированные ставки врачам за выписку их лекарств, либо дают бонусы — например, поездки за границу якобы на фармацевтические выставки. На самом деле — небогатые наши терапевты имеют шанс хотя бы мир посмотреть». Еще, говорят врачи, им дарят подарки в виде красивых халатиков (у многих врачей на кармашках красуются логотипы фармацевтических компаний), необходимой канцелярии, тоже с логотипами, или преподносят нужные в работе тонометры, фонендоскопы (ведь в государственных поликлиниках хорошей аппаратуры всегда не хватает). Поэтому врачи и стараются от головной боли выписывать разные, порой не очень дешевые, препараты».

Наш корреспондент с одними и теми же симптомами обратился в три разные поликлиники и одну частную. В результате получил два диагноза и список препаратов на сумму в 600 гривен.

Поликлиника №2 Шевченковского района

В кабинете терапевта поликлиники №2 Шевченковского района меня встретила симпатичная приветливая девушка. Задав несколько дежурных вопросов и измерив давление (130 /80), терапевт детально расспросила, с чем связана работа. «Работаете за монитором? А он сжигает кислород. Все компьютеризировано. И никуда от этого не денешься, если хочешь быть на коне в этом мире. Так что у вас — синдром менеджера», — подвела она итог после нескольких минут беседы. Правда, в карточке написала: вегето-сосудистая дистония. Порекомендовала отрегулировать график и хотя бы раз в месяц выбираться в Ботанический сад, записаться в бассейн и отказаться от курения. Но, кроме общих рекомендаций, врач все-таки выписала препараты.

«Милдронат отрегулирует вам сосуды. Возможно, немного участится сердцебиение. Но если в пределах 60–85 — нормально. Если 90–100 — препарат надо отменять, но я такого не встречала. Гомеопатический препарат хомвиотензин нормализует давление. Да, и попейте алору — это успокаивающий препарат. Если в течение пары недели не будет позитивных сдвигов, подходите к невропатологу», — рассказала она.

В инструкции к алоре пасифлоре указано, что ее рекомендуют больным с неврозами, депрессивными проявлениями, симптомами климакса, стрессом и бессонницей. А вот милдронат рекомендуют алкоголикам, людям с сердечными заболеваниями, при физическом перенапряжении. Хомвиотензин рекомендуют сердечникам, гипертоникам.

Ценник:

Милдронат — 60 таблеток за 117 грн

Хомвиотензин — 100 таблеток за 134 грн

Алора пасифлора — 20 таблеток за 39 грн

Сумма: 290 грн

Поликлиника №1 Соломенского района

Поскольку я прописан по другому адресу, то в этой поликлинике мне нужно было написать заявление на прием у врача (как и во всех государственных поликлиниках). Правда, в регистратуре два раза настойчиво предлагали еще и купить карточку «через дорогу». Терапевтом оказалась женщина лет за 50. Она осмотрела меня взглядом опытного специалиста поверх очков и долго не церемонилась. «Этот цвет кожи у вас обычный? Гайморитом не страдаете? Насморк есть?» — задавала она вопросы, одновременно накачивая на руке тонометр (110/80). В конце разговора рекомендовала обязательно провериться у окулиста. «Проверьте глаза в первую очередь. Может, у вас глаукома. Потом — к невропатологу, и сделайте МРТ», — строго сказала она. Правда, в карточку врач не написала никакого диагноза. Список препаратов от нее оказался самым бюджетным. Обезболивающее — имет, виноксин, который рекомендуют при ухудшении памяти, атеросклерозе, нарушениях кровообращения в мозге, после черепно-мозговых травм. Глицесед оказывает успокаивающее действие, но его назначают и при дистонии.

Ценник:

Глицесед — 50 таблеток за 18 грн

Имет — 10 таблеток за 18 грн

Виноксин — 60 таблеток за 70 грн

Сумма: 106 грн

Поликлиника №2 Деснянского района

Врач назначила флюорограмму и анализ крови. Когда я начал описывать свою работу, терапевт понимающе кивнула: «Это хронические жалобы от всех, кто работает за компьютером». И поинтересовалась, не отекают ли у меня ноги. «Это тоже может влиять на голову», — сказала она. «Вы курите? Бросайте. У меня родственник дымил, а после приступа удушья, наконец завязал», — объяснила врач. «Купите оксибрал на основе барвинка. Он снимает спазмы сосудов головного мозга. Пьете месяц, не зависимо от того, болит или нет. Нимегезик — при боли. Магне B6 — для нервной системы при переутомлениях», — перечислила терапевт. И, вытащив из стола груду рекламок препаратов, порекомендовала витамины для глаз известной марки. А вот от цитромона она меня отговорила — мол, там кофеин.

Ценник:

Оксибрал — 20 капсул за 60 грн

Нимегезик — 100 таблеток за 52 грн

Магне B 6 — 50 таблеток за 85 грн

Сумма: 197 грн

Частная клиника

А вот в частной клинике на улице Саксаганского поступили по-другому, в отличие от госполиклиник. Тут не стали выписывать никаких препаратов. Врач объяснил, что делать этого не нужно без серьезного обследования у невропатолога.

Мужчина за 45 лет, правда, поставил предварительный диагноз — «мигрень» — и поинтересовался, не было ли у меня травм головы, на что аллергия и нет ли дома домашних животных. «Судя по вашим симптомам, все это похоже на мигрень», — сказал он и рекомендовал МРТ (в среднем по городу это стоит 800 грн) и сходить к невропатологу (в этой клинике — еще порядка 230 гривен). «Вам пока лекарств не нужно, проведем обследование. Обязательно проверьте голову. У меня знакомый жил не тужил, ничего не беспокоило. И однажды в голове лопнула киста. Умер в больнице. Если бы обследовался, то обнаружили бы заболевание. Такая вот мина замедленного действия», — предупредил он.

Ценник:

прием у терапевта — 230 грн

Как найти врача: ищите отзывы и смотрите на канцелярию

Член экспертной группы при Минздраве по медицинской реформе Андрей Гук посмотрел рекомендации врачей: «Направление к невропатологу — это правильно. А вот что касается препаратов, то, кроме обезболивающих, при таких симптомах ничего не нужно. К примеру, милдронат используется при абстинентном синдроме у больных алкоголизмом, гомеопатический хомвиотензин — при артериальной гипертонии. То же самое касается и других лекарств».

Как же выбрать честного врача? Глава киевского врачебного общества Олег Мусий говорит, что нужно хотя бы пару раз пообщаться с ним и спросить рекомендации знакомых или же почитать отзывы в интернете. Кстати, выписанные им лекарства тоже можно сначала перепроверить в интернете, а потом уже бежать в аптеку. Эксперты говорят, что насторожить должны настоятельные рекомендации посетить именно конкретную аптеку или же большое количество ручек, папок и прочего с логотипами фармацевтического бренда.