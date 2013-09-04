В Киеве возле вокзала образовался трамвайный затор (фото)

В Киеве парализовано несколько трамвайных маршрутов / Фото: Сегодня

Сегодня утром на улице Старовокзальной в Киеве сошел с рельсов 18-й трамвай, который идет до Контрактовой площади.

Это был трамвай, который подавался на посадку. На место происшествия прибыла ремонтная бригада.

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Как отмечает издание, поскольку трамвай сошел с рельсов на пути, которые также используются на 1 и 3 маршрутах скоростного трамвая, образовался трамвайный затор. На путях стоят и скоростные, и обычные 18-й и 15-й трамваи, сообщает «Сегодня».

На остановке собралось очень много людей. Их пытаются развозить коммунальным транспортом.