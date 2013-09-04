В Киев привезли христианскую святыню, которая помогает получить прибавку к зарплате

В храм апостола Луки на территории столичного милицейского госпиталя на Лукьяновке привезли христианскую святыню — икону с частицами пояса и ризы Пресвятой Богородицы.

В честь ее прибытия настоятель храма протоирей Ярослав Ящук провел праздничную службу. Святыня пробудет в церкви до 1 октября, пишет «Сегодня».

Она представляет собой древнюю деревянную икону афонского письма с изображением Богородицы, под которым помещены частички одежды Пресвятой.

«Икона хранится в Свято-Иверском одесском мужском монастыре, но поскольку это святыня всего христианского мира, то она часто путешествует по всей Украине и России. Пресвятая Богородица творит разные чудеса, а частички ее одежды могут помочь даже в обыденных вопросах. Например, получить средства на хлеб насущный или прибавку к зарплате», — говорит Ярослав Ящук. Приложиться к иконе со святыми частицами смогут все желающие с 9:00 до 20:00 ежедневно. Службы проводятся также каждый день в 9:00, 13:00 и 17:00 часов.