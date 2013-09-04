Азаров приказал построить в центре Киева каток и бассейн

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству молодежи и спорта вместе с Киевской горадминистрацией разработать концепцию развития территории Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабмина, сообщили в пресс-службе правительства, пишет "Сегодня".

"Хочу обратить внимание на территорию вокруг Национального спортивного комплекса "Олимпийский", которая находится в центре города Киева и должна стать полноценным спортивным сердцем столицы", - заявил Николай Азаров.

По словам премьера, разговоры о строительстве на территории "Олимпийского" ледовой арены, многофункционального спортивного комплекса с теннисными кортами и плавательного бассейна ведутся уже давно.

"А нам нужны не разговоры, а проекты и строительство", - сказал Азаров.