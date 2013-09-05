Киевлянам разрешили парковаться на стоянках гостиниц и офисов

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Теперь парковаться на стоянках возле офисов, ресторанов, гостиниц с табличкой «только для сотрудников и гостей» может любой водитель. Такое постановление принял Кабмин, сообщают "Вести".

А КП «Киевпарктранссервис» составляет списки парковок, с которыми будет разрывать договора аренды — ведь право на организацию стоянок на тротуарах и проезжей части теперь имеют только они. На парковках о нововведениях знают, но сопротивляются. «Вести» выехали в рейд.

У гостиницы «Рэдиссон» на Ярославовом валу парковка свободна. Но тут же появляется охранник. «Вы в гостиницу? Вообще-то это парковка для гостей». «А про постановление Кабмина знаете?» — спрашиваем. «Да, знаем. Если вы на часик, то оставляйте, а если больше, то оставьте телефон, а вдруг место зарезервировано», — говорит охранник.

А вот у гостиницы «Днепр», увидев постановление Кабмина, тут же опустили шлагбаум. «Когда «Киевпарктранссервис» расторгнет с нами договор, тогда и приедете. Ищите парковку в другом месте», — сказал охранник.

У магазина элитной одежды «Санахант» на ул. Грушевского мест мало, и охрана пошла на хитрость, чтобы нас не пустить: «Вы что, не видите, тут все авто с номерами ВР. Это парковка Кабмина». Дежурный Кабмина это опроверг, но нам все равно не удалось прорваться на стоянку.

Самый «теплый» прием нам организовали у ресторана «Терракота», чьими фишками с надписью VIP club заставлены тротуар и обочины. Мы в наглую перетащили тяжелое препятствие и начали заезжать. Тут же появился швейцар и стал выгонять нас. Когда мы пригрозили милицией, он позвонил начальнику: «Сейчас компетентное лицо придет». Прибежал охранник, а за ним — еще четверо. Все они окружили машину, не давая выйти. «Нельзя стоять, тут серьезные люди паркуются! Какое постановление! Мы на работе, деньги зарабатываем», — не сдавались они.

По словам начальника КП «Киевпарктранссервис» Андрея Дудко, власти составляют списки парковок, с которыми ранее заключали договора. «Мы их будем расторгать. Теперь только наше КП имеет право организовывать парковки на тротуарах и проезжей части, оборудовать их паркоматами. Теперь возле офисов, ресторанов, гостиниц смогут останавливаться все желающие», — говорит Дудко. Естественно, за плату: в центре — 10 грн в час.

Эксперт по транспорту Богдан Аганин оценивает нововведение положительно. По его словам, рестораны очень часто перекрывают крайнюю полосу и выставляют незаконные фишки. «Я подъезжаю и спрашиваю: «Покажите договор с «Киевпарктранссервисом». Нету? Уберите ваши фишки», — говорит Аганин. И советует вызывать милицию, если не пускают.

А по словам президента Ассоциации ресторанов Украины Ольги Насоновой, такое решение повлияет на посещаемость заведений. «В дорогие рестораны приезжают клиенты, которые оставляют чек на 5–6 тыс. грн. Разве они будут искать, куда поставить машину? Скорее всего, рестораны не будут подчиняться, чтобы не потерять клиентов». Проблемы гостиницам предрекает и президент Ассоциации малых гостиниц Украины Дмитрий Заруба: «Гостиницы могут даже лишиться звезд, если у них не будет достаточного количества паркомест».