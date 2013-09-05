Киевская ГАИ выявила 15 маршрутчиков-алкоголиков

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги проведения профилактических мероприятий "Перевозчик- 2013", пишут "Вести".

Как сообщили в управлении ГАИ Киева, с начала мероприятий было проверено более 9000 автобусов. Инспекторами ГАИ выявлено 595 технически неисправных автобусов, а 148 вообще сняты с маршрутов, из-за нарушения правил перевозок и неудовлетворительное техническое состояние, угрожающей безопасности движения.

В ходе проверок, работниками ГАИ за полтора месяца задокументировали более 3000 нарушений законодательства, допущенных водителями автобусов. Наиболее распространенные нарушения это превышение скорости движения - 392, перевозки пассажиров сверх установленного количества - 295.

В Киеве во время отработок было выявлено 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые перевозили людей.

Также регистрировались случаи, когда водители вообще не имели водительского удостоверения и руководили похищенными транспортными средствами и еще в пьяном виде.

"Такие мероприятия, которые мы постоянно проводим, чрезвычайно важны и нужны, поскольку способствуют уменьшению правонарушений и дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств", - говорит начальник столичной Госавтоинспекции Анатолий Куренной.