10 соток в Киеве получат только местные и очередники

Киевские власти собираются ограничить возможность киевлян получать бесплатно 10 соток (это право предусмотрено Земельным кодексом), пишут "Вести".

Теперь бесплатные сотки положены лишь тем, кто с киевской регистрацией стоит в квартирной очереди. Такой проект решения появился на сайте мэрии. В самой мэрии объясняют это острым дефицитом земли в столице, мол, на всех не хватит.

«Свободная земля в Киеве почти закончилась», — сказал нам директор департамента по земле КГГА Юрий Кулаковский. Участки еще можно найти разве что в районе Жулян и села Троещина.

Еще при экс-мэре Леониде Черновецком Киеврада направо и налево пачками раздавала земельные участки, прикрываясь законом о праве на бесплатную приватизацию 10 соток. На самом деле, что доказала прокуратура, участки получали подставные студенты, которые затем передавали право на землю в чьи-то руки.

В 2010 году, со сменой власти на Крещатике, на раздачу 10 соток наложили мораторий. Хотя юристы считают, что подобное решение властей об ограничении желающих получить 10 соток, даже если его примет Киеврада, будет незаконным.

«Нужно, чтобы такое решение было принято на уровне законодательного органа — парламента. Иначе это незаконно. Но с другой стороны, решение можно утвердить в суде», — говорит известный адвокат Роман Марченко.