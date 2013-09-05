Названия станций для метро на Троещину придумают киевляне

Столичная власть объявила конкурс на определение названий станций четвертой ветви киевского метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В конкурсе смогут участвовать все желающие - как физические, так и юридические лица, отметили в пресс-службе.

При формировании предложений участники должны учитывать основные требования. Так, названия станций метрополитена должны максимально отвечать названиям наземных транспортных, природных, историко-культурных, градостроительных и других значимых объектов города, проинформировали в КГГА.

При формировании пересадочных узлов, которые будут состоять из станций метрополитена и железнодорожных остановочных пунктов, эти объекты должны носить одинаковые названия. Каждое наименование станции должно быть индивидуальным, отражать историческую и культурную самобытность города, подчеркивается в сообщении.

Также названия станций не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях столицы, Украины или зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов, прибавили в пресс-службе.

Конкурс будет состоять из 3 туров. Первый – это поступление в указанный срок от участников письменных предложений в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Второй этап будет включать обсуждение киевлянами проектных названий через «Контактный центр города Киева». В ходе третьего тура пройдут общественные обсуждения всех предложений, форму которых определит конкурсная комиссия. В частности, это может быть социологический опрос, электронные консультации и т. п.

После этого комиссия подведет итоги и утвердит результаты конкурса, отметили в Киевской горадминистрации.