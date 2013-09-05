Власти Киева до конца года обещают обеспечить медстраховкой 80 тысяч киевлян

В этом году столичные власти намерены привлечь к новой социальной программе страховой медицины около 80 тысяч киевлян.

В следующем году в программе медицинского страхования будут участвовать уже почти миллион жителей столицы. Об этом сообщил председатель Киевгорадминистрации Александр Попов во время круглого стола с участием представителей самых успешных страховых компаний, которые предоставляют услуги добровольного медицинского страхования в Киеве и Киевской области .

По словам главы города, столичная власть намерена внедрить страховую медицину, которая бы соответствовала современным мировым образцам. На выполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича, модель страховой медицины разработана как компонент проекта «Карточка киевлянина».

«В этом году мы предложим отдельным категориям киевлян - это примерно 80 тысяч человек - стать членами «Муниципальной больничной кассы» . Речь идет о чернобыльцах, афганцах, роженицах. Соответствующий проект решения на очередной сессии рассмотрят депутаты Киевсовета, и мы начнем его активное внедрять», - заявил Александр Попов.

Как отметил глава КГГА, собственная модель страховой медицины как компонент проекта «Карточка киевлянина» даст возможность в течение трех месяцев отработать слаженный механизм медицинского обеспечения. После этого город сможет привлечь партнеров, которые помогут реализовывать широкую программу медицинского страхования киевлян. «В следующем году планируем охватить до 1 миллиона человек. К проекту смогут присоединиться пенсионеры, а также работники бюджетной сферы» , - отметил Александр Попов.

Глава города призвал представителей страховых компаний обсудить проект, разработанный столичными властями, и предоставить практические предложения к нему.

Напомним, проект модели предусматривает, что членский взнос и все последующие ежемесячные платежи за малообеспеченных киевлян будут выплачиваться из городского бюджета. Таким образом, граждане, не тратя ни копейки собственных средств, будут обеспечены необходимыми для полноценного лечения препаратами в условиях стационара.

Проект «Карточка киевлянина» внедряется в Киеве на выполнение социальных инициатив Президента и программы главы государства «Украина для людей». Масштабное внедрение карточки началось несколько месяцев назад. На сегодня в системе «Карточка киевлянина» зарегистрировано более 220 тысяч жителей столицы. Всего на данном этапе реализации проекта город планирует до конца года зарегистрировать в системе 425 000 малообеспеченных киевлян. Сейчас «Карточка киевлянина» дает возможность покупать со скидкой лекарства в аптеках КП «Фармация» и товары – в крупных сетях супермаркетов, а также бесплатно ездить в метрополитене. Функционал социальной карты постепенно расширяется.