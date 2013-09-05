В Киеве насчитали более 150 незаконных парковок

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"Киевтранспарксервис" проверит парковки, независимо от того, есть ли у них договора с коммунальным предприятием. Об этом заявил директор предприятия Андрей Дудко во время встречи с участниками акции протеста работников парковочного бизнеса, пишет "Сегодня".

"Во время проверок мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда предприниматель, заключивший договор с нашим коммунальным предприятием, со временем самовольно увеличивает количество машиномест, не согласовывая это с "Киевтранспарксервисом" и нарушая, таким образом, условия договора. Прежде чем обращаться в правоохранительные органы, мы неоднократно направляем владельцам парковок письма с просьбой устранить выявленные нарушения . И только когда реакция на замечания отсутствует, мы вынуждены обращаться в суд", - рассказал Андрей Дудко.

В настоящее время около 150 парковок в столице вообще не имеют никакой разрешительной документации, еще часть парковок используют землю по нецелевому назначению, сообщили в КГГА

Ранее "Киевтранспарксервис" на основании выявленных нарушений подал 17 исков в суд. Власти заявляют, что если предприниматели не исправят выявленные нарушения, количество исков возрастет.

Среди наиболее частых нарушений со стороны владельцев парковок - самовольное увеличение количества машиномест, превышение установленного тарифа на парковку и нарушение санитарного состояния и благоустройства при эксплуатации автостоянок.

Напомним, сегодня около 400 парковщиков митинговали под КГГА, вызывая городских чиновников на разговор. В частности, предпрениматели жаловались на помехи в работе и называли беспочвенными обвинения в недостаточных пречислениях средств в бюджет города.