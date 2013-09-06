Водители киевских маршруток зарабатывают на коллекционерах

Маршрутчики перепродают редкие монеты / Фото: wosir.ua

Столичные маршрутчики нашли новый способ заработка — они перепродают редкие монеты коллекционерам. Искать монеты не приходится — ими расплачиваются пассажиры, а скупают эксклюзивные деньги у них перекупщики. В итоге водители имеют по 100–150 грн в неделю. Мечта каждого — найти 2 копейки 1992 года стоимостью... 8 тыс. грн, пишут "Вести".

Маршрутчик Александр П. рабочий день заканчивает за разбором мелочи. «Несколько монет обязательно окажутся фартовыми. Я их в конце недели отдаю коллекционеру. Тот честно расплачивается по прейскуранту. Прибавка к зарплате в 100–150 грн в неделю», — делится с нами водитель и достает из-под руля «ценник». Это бумажка с изображениями монет номиналом в 1 гривню и от 1 до 50 копеек разных годов выпуска. «Реже всего попадается памятная гривня с солдатами 2005 года. За нее платят 20–25 грн. Чаще встречается гривня 2004 года с изображением медалей, за которую дают 15–20 грн. За 5–10 грн можно продать гривню с костром 2010 года и за 2–5 грн — прошлогоднюю монету к Евро, — говорит маршрутчик и тяжело вздыхает. — Я мечтаю найти 2 копейки 1992 года выпуска. За нее дают от 4 до 8 тыс. грн, потому что она редкая, из латуни».

Александр говорит, что идея зарабатывать на монетах пришла в голову после того как его коллега по цеху продал коллекционеру редчайшие латунные 2 копейки за 600 грн. «Он тогда не знал, что 2 копейки на самом деле стоят не меньше 4 тыс. грн», — говорит Александр. Кстати, эта двухкопеечная монета такая дорогая, потому что в 1992 году ее экспериментально (всего 100 шт.) отчеканили на Луганском патронном заводе из латуни, а другие монетки — из более плотного сплава.

Но Владимир Левченко, замглавы правления Ассоциации нумизматов Украины, говорит, что маршрутчиков обманывают. «На них зарабатывают намного больше те, кто перепродают эти деньги за границу за тысячи гривен. Выкупают монеты не только у маршрутчиков, но и у кассиров, киоскеров и т. д. Те продают их за пару гривен, но это копейки по сравнению с тем, что за них выручают».