Хрущевки в столице могут значительно подешеветь

Квартиры на вторичном рынке жилья могут подешеветь на 10—15%. Прежде всего это касается хрущевок, которым более чем полвека. Такие прогнозы делают многие эксперты.

«Интерес к жилью низкого качества падает, можно прогнозировать, что в ближайшие полгода оно подешевеет на 15%, так как было переоценено во время кризиса», — заявил президент Союза специалистов по недвижимости Александр Рубанов, пишет «Сегодня».

С ним согласен и независимый эксперт рынка Ярослав Цуканов. По его мнению, причина удешевления в том, что цены на хрущевки в последние 5 лет стояли, так как эти квартиры ($45—50 тыс. за 30-метровую единичку в спальном районе, до $60 тыс. — в престижном или возле метро) пользовались спросом у небогатых покупателей. А дома, построенные в 1970—1980-х, упали за это время в цене на 20%. К тому же сейчас строится много новых жилищных комплексов, квартиры в которых большего метража можно купить по цене хрущевки.

Впрочем, риелторы уверяют, что повсеместного обвала цен не будет. «Кирпичные хрущевки на Печерске в Киеве вряд ли подешевеют — они простоят еще 50 лет. А вот панельные в спальных районах могут упасть в цене, но на 1—2%, — уверен президент Ассоциации риелторов Украины Сергей Злыдень. — И то не факт, ведь их чаще сдают в аренду, чем покупают».

Сотрудник риелторской компании Алексей Холмецкий вообще говорит, что хрущевки — самое покупаемое жилье за счет низкой цены. И дешеветь они начнут только тогда, когда снова начнет работать рынок ипотеки.

Эксперт консалтинговой компании Сергей Костецкий считает, что до конца года цены могут даже чуть вырасти: продавец заложит в стоимость квартиры услуги банка (1—1,5% от цены), ведь с 1 сентября покупки свыше 150 тыс. грн ($18,75 тыс.) совершаются только по безналу, а значит придется оплатить услуги банка.

«Но в целом все заявления риелторов направлены на оживление рынка, и их можно легко объяснить. Просто одни пытаются обрабатывать продавцов, уверяя, что их цены завышены, а другие — покупателей, мол, берите сейчас, потому что дешевле не будет», — считает Костецкий.